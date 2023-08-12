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В России разбился самолет Су-30

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Тренировочный полет не удался

В России разбился самолет Су-30

фото из свободных источников

Новина українською

Российский самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области РФ, экипаж погиб. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Западный военный округ РФ.

Сообщается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет в безлюдной местности, но не долетел до точки назначения.

Су-30 - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться в качестве учебно-боевого самолета.

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В статье: самолет война с россией
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