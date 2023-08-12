В России разбился самолет Су-30
Тренировочный полет не удался
фото из свободных источников
Российский самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области РФ, экипаж погиб. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Западный военный округ РФ.
Сообщается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет в безлюдной местности, но не долетел до точки назначения.
Су-30 - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться в качестве учебно-боевого самолета.
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