В России разбился самолет Су-30

Российский самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области РФ, экипаж погиб. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Западный военный округ РФ.

Сообщается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет в безлюдной местности, но не долетел до точки назначения.

Су-30 - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться в качестве учебно-боевого самолета.