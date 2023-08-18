Рябоконь: Пока Путин жив и у власти, война будет продолжаться
Украинский тренер высказался о российско-украинской войне
Фото: ФК Десна
Украинский тренер Александр Рябоконь рассказал о своей службе в ВСУ.
– Александр Дмитриевич, где вы сейчас, чем занимаетесь?
– В моей жизни ничего пока не изменилось. Я нахожусь в ДФТГ "Левый Берег" в подчинении 112 Бригады ВСУ, несу службу в Киеве и области.
– Война продолжается уже второй год. Нет ли у вас психологической усталости?
– Мы не имеем права на усталость и на обращение к психологам. Сейчас всем трудно, особенно тем, кто на Восточной и Южной части Украины. В Киеве в этом плане немного легче, поэтому я не привык жаловаться.
– Вы уже долгое время в ВСУ. Какой вы видите нашу победу и когда?
– Хочется, чтобы как можно быстрее, но на этот вопрос никто не сможет дать четкого ответа, потому что не все зависит от Украины. Нам нужна помощь всего цивилизованного мира - чтобы нам быстрее и больше давали современного вооружения. Для окончательной победы надо уничтожить корень зла - Путина. Пока он жив и у власти, война будет продолжаться. Это мое личное мнение.
Надо освободить всю нашу территорию от оккупации врага. Если воины и командование ВСУ говорят, что нужно не спешить, значит, им виднее. Сначала мы думали, что за год-полтора справимся с оккупантами, но, как оказалось, нужно больше времени. Победа все равно будет за нами и рано или поздно наступит мирная жизнь без Путина, - сказал Рябоконь.
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