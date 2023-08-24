  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ахметов: Мы сохранили нашу страну и сохранили государственность
В тренде

Ахметов: Мы сохранили нашу страну и сохранили государственность

Общие новости
(1 голосов)

Президент "Шахтера" поздравил украинцев с Днем независимости

Ахметов: Мы сохранили нашу страну и сохранили государственность

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов обратился к соотечественникам по случаю Дня независимости Украины

"Дорогие украинцы! Сегодня мы празднуем 32-ю годовщину свободы и независимости нашей страны.

Украина многое пережила за эти годы, но одно можно утверждать точно - Украина не сдалась и не сломалась. Мы сохранили нашу страну и сохранили нашу государственность.

И Украина обязательно победит. Наш путь к Победе не близок и очень тяжелый, но день, когда война закончится и мы начнем строить мирную, современную, новую Украину, обязательно наступит.

Спасибо каждому украинскому воину, который нас защищает. Вы - наша гордость и наша сила.

Спасибо всем, кто помогает в тылу. Сегодня каждый из нас должен делать максимум для помощи фронту. Для того, чтобы как можно быстрее остановить агрессора и навеки защитить нашу независимость.

Пусть этот день всегда будет для всех нас днем радости, гордости и надежды. С праздником! С Днем Независимости!", - приводит слова Ахметова пресс-служба "горняков".

По теме
yellow-arrow
СМИ: Украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации
yellow-arrow
Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео
yellow-arrow
Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян на 24.08.23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде