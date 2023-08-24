Ахметов: Мы сохранили нашу страну и сохранили государственность

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов обратился к соотечественникам по случаю Дня независимости Украины

"Дорогие украинцы! Сегодня мы празднуем 32-ю годовщину свободы и независимости нашей страны.

Украина многое пережила за эти годы, но одно можно утверждать точно - Украина не сдалась и не сломалась. Мы сохранили нашу страну и сохранили нашу государственность.

И Украина обязательно победит. Наш путь к Победе не близок и очень тяжелый, но день, когда война закончится и мы начнем строить мирную, современную, новую Украину, обязательно наступит.

Спасибо каждому украинскому воину, который нас защищает. Вы - наша гордость и наша сила.

Спасибо всем, кто помогает в тылу. Сегодня каждый из нас должен делать максимум для помощи фронту. Для того, чтобы как можно быстрее остановить агрессора и навеки защитить нашу независимость.

Пусть этот день всегда будет для всех нас днем радости, гордости и надежды. С праздником! С Днем Независимости!", - приводит слова Ахметова пресс-служба "горняков".