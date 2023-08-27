Зозуля: Когда жена Усика подошла к рингу, я знал, что он встанет
Роман рад победе Александра в бою с Дюбуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, что происходило у ринга после попадания Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) ниже пояса Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде.
"Если честно, то все кричали: "Вставай". Все верили, что Саня встанет. Мы все знаем Саню, я знаю его с 2014 года, какой у него характер. Когда подбежала жена Катя к рингу, я знал, что он встанет.
Она что-то ему кричала, у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Я знал, что он встанет. После слов жены он поднялся", – сказал Зозуля.
Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9 раунде. Бой проходил вчера ночью во Вроцлаве.
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