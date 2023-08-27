Зозуля: Когда жена Усика подошла к рингу, я знал, что он встанет

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, что происходило у ринга после попадания Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) ниже пояса Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде.

"Если честно, то все кричали: "Вставай". Все верили, что Саня встанет. Мы все знаем Саню, я знаю его с 2014 года, какой у него характер. Когда подбежала жена Катя к рингу, я знал, что он встанет.

Она что-то ему кричала, у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Я знал, что он встанет. После слов жены он поднялся", – сказал Зозуля.