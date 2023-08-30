Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем Максима Шацких
Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 124 гола
Фото: facebook.com/pakhtakorfc
Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем легенду "Динамо" Киев Максима Шацких, которому сегодня исполняется 45 лет.
Всего за карьеру Максим провел 569 матчей, забил 203 гола, совершил 50 ассистов. Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 124 гола.
В Украине он также выступал за "Арсенал", "Говерлу" и "Черноморец".
С 2022 года Шацких тренирует узбекский "Пахтакор", который он привел к чемпионству в прошлом сезоне.
????????⚪???? Поздравляем с 45-летием легенду @DynamoKyiv, лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины (124 гола) Максима Шацких и вспоминаем его дубль в матче 2006 года с "Реалом" ???????????? #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/QoCTKGge7E— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 30, 2023
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