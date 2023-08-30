  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем Максима Шацких
В тренде

Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем Максима Шацких

Общие новости
(1 голосов)

Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 124 гола

Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем Максима Шацких

Фото: facebook.com/pakhtakorfc

UA-Футбол
Новина українською

Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем легенду "Динамо" Киев Максима Шацких, которому сегодня исполняется 45 лет.

Всего за карьеру Максим провел 569 матчей, забил 203 гола, совершил 50 ассистов. Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 124 гола.

В Украине он также выступал за "Арсенал", "Говерлу" и "Черноморец".

С 2022 года Шацких тренирует узбекский "Пахтакор", который он привел к чемпионству в прошлом сезоне.

По теме
yellow-arrow
Максиму Шацких - 45: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Дитятьев: Учусь на тренера, но также ищу клуб для игры в футбол
yellow-arrow
Шесть регионов России были ночью атакованы БпЛА. В Пскове повреждены 4 самолета Ил-76
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Шацких Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде