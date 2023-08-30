Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем Максима Шацких

Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем легенду "Динамо" Киев Максима Шацких, которому сегодня исполняется 45 лет.

Всего за карьеру Максим провел 569 матчей, забил 203 гола, совершил 50 ассистов. Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 124 гола.

В Украине он также выступал за "Арсенал", "Говерлу" и "Черноморец".

С 2022 года Шацких тренирует узбекский "Пахтакор", который он привел к чемпионству в прошлом сезоне.