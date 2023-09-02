Сборная Украины по волейболу в третий раз уступила на Евро-2023
Команда идет последней в группе
Фото: cev.eu
Сборная Украины по волейболу в третий раз уступает на групповом этапе Евро-2023. На этот раз подопечные Угиса Крастиньша проиграла Болгарии по итогу четырех сетов.
Сейчас "желто-синие" занимают последнее место в группе.
4 сентября, Украина в четвертом матче группового раунда сыграет против Финляндии. Для сохранения шансов на выход из группы сборная Украины должна обязательно побеждать.
Чемпионат Европы-2023. Групповой раунд. Группа В. Третий матч
Болгария - Украина - 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:20, 25:23)
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