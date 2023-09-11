Сегодня сборная Украина по волейболу сыграет со Словенией в 1/4 финала ЧЕ

Сборная Украины по волейболу разыграет путевку в полуфинал мужского Евро-2023. В четвертьфинальном матче турнира команда Угиса Крастиньша встретится со Словенией.

Игра состоится сегодня, 11 сентября на площадке болгарской Варны. Начало - в 17:30 по киевскому времени.

Интересно, что Словения побеждала Украину на старте группового раунда Евро. Команды второй год подряд встречаются на уровне крупных международных форумов: в 2022 году словенцы также побеждали сборную в четвертьфинале чемпионата мира.