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Сегодня сборная Украина по волейболу сыграет со Словенией в 1/4 финала ЧЕ

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Команды встретятся во второй раз на Евро-2023

Сегодня сборная Украина по волейболу сыграет со Словенией в 1/4 финала ЧЕ

Фото: eurovolley.cev.eu

Новина українською

Сборная Украины по волейболу разыграет путевку в полуфинал мужского Евро-2023. В четвертьфинальном матче турнира команда Угиса Крастиньша встретится со Словенией.

Игра состоится сегодня, 11 сентября на площадке болгарской Варны. Начало - в 17:30 по киевскому времени.

Интересно, что Словения побеждала Украину на старте группового раунда Евро. Команды второй год подряд встречаются на уровне крупных международных форумов: в 2022 году словенцы также побеждали сборную в четвертьфинале чемпионата мира.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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