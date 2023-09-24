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Аверьянов рассказал, как своими глазами видел российскую ракету

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Игрок наблюдал ее пролет перед ударом

Аверьянов рассказал, как своими глазами видел российскую ракету

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Скалы 1911" Максим Аверьянов рассказал, что недавно вместе с партнерами по команде видел пролет российской ракеты

"Хочу выразить соболезнования семьям погибших и раненым, своими глазами видели полет проклятой вражеской ракеты. Мы ехали за победой, ее в Стрый и везем. По приезду домой сразу же начинаем подготовку к "Карпат-2", - сказал Аверьянов.

Как известно, вчера "Скала 1911" играла на выезде в Кременчуге, который несколько дней назад подвергся ракетным обстрелам.

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В статье: Максим Аверьянов война с россией ракетная атака
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