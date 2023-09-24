Аверьянов рассказал, как своими глазами видел российскую ракету
Игрок наблюдал ее пролет перед ударом
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Скалы 1911" Максим Аверьянов рассказал, что недавно вместе с партнерами по команде видел пролет российской ракеты
"Хочу выразить соболезнования семьям погибших и раненым, своими глазами видели полет проклятой вражеской ракеты. Мы ехали за победой, ее в Стрый и везем. По приезду домой сразу же начинаем подготовку к "Карпат-2", - сказал Аверьянов.
Как известно, вчера "Скала 1911" играла на выезде в Кременчуге, который несколько дней назад подвергся ракетным обстрелам.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фейсбук ФК "Скала 1911"
Популярное сейчас
- Заря - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Чжилей вырубил Джойса и стал претендентом на титул Усика. Видео
- Лионель Месси думает о следующем клубе, Рух отобрал очки у Шахтера, а Довбик снова забил. Главные новости за 23 сентября
- Уничтожено 133 единицы техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн