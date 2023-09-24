Аверьянов рассказал, как своими глазами видел российскую ракету

Полузащитник "Скалы 1911" Максим Аверьянов рассказал, что недавно вместе с партнерами по команде видел пролет российской ракеты

"Хочу выразить соболезнования семьям погибших и раненым, своими глазами видели полет проклятой вражеской ракеты. Мы ехали за победой, ее в Стрый и везем. По приезду домой сразу же начинаем подготовку к "Карпат-2", - сказал Аверьянов.

Как известно, вчера "Скала 1911" играла на выезде в Кременчуге, который несколько дней назад подвергся ракетным обстрелам.