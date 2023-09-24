Алиев: У меня нет отца после его слов, что русские пришли убивать бандеровцев и фашистов
Сильная позиция от Александра
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о своем общении с родителями, которые проживают в российском Курске.
"С 28-го февраля я вообще не общаюсь с родителями. Только можем поздравить друг друга с праздником или днем рождения. Не более того.
Конечно, я считаю, что это неправильно. Но я не могу это поддерживать. Не то, чтобы они топили за Россию, но те слова, которые они сказали мне 28-го февраля.
Так как у меня отец - бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, знает, что живет его внук и внучка. Он знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. Это для меня... Я после этого сказал, что отца для меня больше нет", - рассказал Александр.
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