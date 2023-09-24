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Алиев: У меня нет отца после его слов, что русские пришли убивать бандеровцев и фашистов

Общие новости
(1 голосов)

Сильная позиция от Александра

Алиев: У меня нет отца после его слов, что русские пришли убивать бандеровцев и фашистов

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о своем общении с родителями, которые проживают в российском Курске.

"С 28-го февраля я вообще не общаюсь с родителями. Только можем поздравить друг друга с праздником или днем рождения. Не более того.

Конечно, я считаю, что это неправильно. Но я не могу это поддерживать. Не то, чтобы они топили за Россию, но те слова, которые они сказали мне 28-го февраля.

Так как у меня отец - бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, знает, что живет его внук и внучка. Он знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. Это для меня... Я после этого сказал, что отца для меня больше нет", - рассказал Александр.

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В статье: Александр Алиев война с россией
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
24.09.2023 в 23:53
Пропагадагда в 21 веке всё таки уничтожает умы людей.Большинства
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
24.09.2023 в 23:50
Так у многих, если не у всех, увы
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0
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