Ангелина Калинина начала свой путь с победы на турнире в Токио

В столице Японии Токио начался хардовый турнир серии WTA 500, в котором участвуют и представительницы Украины. В частности, матч первого круга провела Ангелина Калинина. Ее соперницей была представительница США Эшли Крюгер.

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Матч длился один час и двенадцать минут. Ангелина Калинина, которая в рейтинге WTA идет на 28-м месте, довольно уверенно одолела свою соперницу – 78-ю ракетку мира. В целом украинка отдала американке только четыре гейма: три в первом сете и один – во втором.

Токио. Хард, WTA 500. Первый круг

Ангелина Калинина (28) – Эшлин Крюгер (78) 2:0 (6:3; 61)

Примечательно, что этой победой украинка прервала победную затяжную серию Крюрег. До этого она выиграла 19 матчей подряд, в том числе и турнир WTA в Осаке.

В следующем круге Ангелина Калинина сыграет с француженкой Каролин Гарсией, которая на этом турнире посеяна под пятым номером.