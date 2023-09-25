Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
Экс-футболист признался, что во всех командах получал примерно одинаковую зарплату
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, был ли он долларовым миллионером.
- Ну, был. Да.
- В какой команде у тебя была самая большая зарплата?
- Везде одинаково: в "Локомотиве", "Динамо" и "Анжи". В "Локомотиве" чуть побольше, были бонусы за игры. В "Динамо" у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с "Анжи" не вылетели, то у меня была бы в два раза больше зарплата.
100 000 евро я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с "Валенсией" была премия 45 000 долларов.
Деньги тратил на казино и вещи. Не отказывал себе вообще ни в чем. Ездил в дорогие рестораны. Никогда не считал деньги. На цены смотрел, да. Шмоточником был, капец. И у меня была болезнь - в автоматы играл. Было, что за ночь 110 000 долларов проиграл.
Мог инвестировать в бизнес, но понимал, что эти деньги пропадут. У меня были большие квартиры, одну из которых бывшая жена просто просрала. Все квартиры у меня были по миллиону долларов. Машин у меня было 5 или 6, - сказал Алиев.
Популярное сейчас
- Продолжаем уничтожать артиллерию врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Коуч Бенфики: Я очень рад за Трубина. Он совершил великолепный сейв
- Известна оценка Трубина в матче, где украинец парировал пенальти
- "А видите, как сегодня бомбят Россию? Туда-сюда летают", - Лукашенко озаботился, как обезопаситься от беспилотников
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 23:42 Украинские Алиев: У меня нет отца после его слов, что русские пришли убивать бандеровцев и фашистов
- 11:52 Украинские Панков: Я отдал Милевскому 8 лет своей жизни, но не могу отдать свою голову
- 08:22 Зарубежные Достойное выступление Зари, наказание для сборной, попытки помочь Милевскому. Главные новости за 21 сентября