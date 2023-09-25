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Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах

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Экс-футболист признался, что во всех командах получал примерно одинаковую зарплату

Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, был ли он долларовым миллионером.

- Ну, был. Да.

- В какой команде у тебя была самая большая зарплата?

- Везде одинаково: в "Локомотиве", "Динамо" и "Анжи". В "Локомотиве" чуть побольше, были бонусы за игры. В "Динамо" у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с "Анжи" не вылетели, то у меня была бы в два раза больше зарплата.

100 000 евро я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с "Валенсией" была премия 45 000 долларов.

Деньги тратил на казино и вещи. Не отказывал себе вообще ни в чем. Ездил в дорогие рестораны. Никогда не считал деньги. На цены смотрел, да. Шмоточником был, капец. И у меня была болезнь - в автоматы играл. Было, что за ночь 110 000 долларов проиграл.

Мог инвестировать в бизнес, но понимал, что эти деньги пропадут. У меня были большие квартиры, одну из которых бывшая жена просто просрала. Все квартиры у меня были по миллиону долларов. Машин у меня было 5 или 6, - сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев
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