Гутцайт покинет должность министра спорта, он хочет забрать в НОК часть полномочий и финансов
Вероятнее всего, новым министром спорта станет Антон Никулин
Мінмолодіспорту
В ближайшее время в Украине произойдет смена министра спорта. Об этом сообщает главный редактор "Трибуны" Олег Щербаков в Телеграм.
По данным источника, нынешний министр спорта Вадим Гутцайт полностью перейдет на работу в НОК Украины.
Новым министром, вероятно, станет действующий начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин.
Никулин – заслуженный тренер Украины, который тренировал известных украинских каратистов Станислава Горуну и Галину Мельник.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Более того, как сообщает олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк, с окончательным уходом Гутцайта НОК планирует забрать себе часть полномочий и финансирования от Минмолодежьспорта.
Беленюк опубликовал у себя в телеграме письмо Гутцайта к председателю Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины Андрею Кожемякину, в котором поднимается вопрос о расширении полномочий НОК.
Напомним, что слухи о переходе Гутцайта только на министерскую должность ходили уже давно. Так, постановление об отставке Гутцайта рассматривалось в начале августа, однако тогда комитет проголосовал против.
Популярное сейчас
- Зинченко и Ярмолюк обменялись футболками после матча Кубка лиги - ФОТО
- Мудрик заслужил аплодисментов. Челси - Брайтон 1:0. Видео гола и обзор матча
- Жирона на первом месте впервые в своей истории. Турнирная таблица Ла Лиги
- Цыганык: Люди, которые зарабатывали при Коломойском миллионы в футболе, сейчас начинают что-то рассказывать
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО