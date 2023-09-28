Гутцайт покинет должность министра спорта, он хочет забрать в НОК часть полномочий и финансов

В ближайшее время в Украине произойдет смена министра спорта. Об этом сообщает главный редактор "Трибуны" Олег Щербаков в Телеграм.

По данным источника, нынешний министр спорта Вадим Гутцайт полностью перейдет на работу в НОК Украины.

Новым министром, вероятно, станет действующий начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин.

Никулин – заслуженный тренер Украины, который тренировал известных украинских каратистов Станислава Горуну и Галину Мельник.

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Более того, как сообщает олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк, с окончательным уходом Гутцайта НОК планирует забрать себе часть полномочий и финансирования от Минмолодежьспорта.

Беленюк опубликовал у себя в телеграме письмо Гутцайта к председателю Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины Андрею Кожемякину, в котором поднимается вопрос о расширении полномочий НОК.

Напомним, что слухи о переходе Гутцайта только на министерскую должность ходили уже давно. Так, постановление об отставке Гутцайта рассматривалось в начале августа, однако тогда комитет проголосовал против.