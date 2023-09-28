Барселона – Севилья: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
29 сентября стартует восьмой тур Примеры 2023/24. На "Камп Ноу" сойдутся представители от Испании в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – "Барселона" в родных стенах будет принимать "Севилью".
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Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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