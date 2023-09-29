Бывший голкипер Говерлы завершил карьеру

Известный украинский вратарь Александр Надь распрощался с карьерой футболиста.

38-летний украинец трудоустроился тренером в ужгородской ДЮСШ №1, где в свое время и начинал свой путь к вершинам спортивного мастерства.

"Знаете, всегда в жизни что-то бывает впервые и в последний раз. Надо просто не бояться себе сказать: "хватит", - приводит слова Александра Sport.ua.

Надь известен по выступлениям за "Говерлу", румынский "Бихор", венгерские "Гонвед", "Дьирмот", "Дебрецен" и "Ньиредьхазу".