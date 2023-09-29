Бывший голкипер Говерлы завершил карьеру
Украинец последние годы выступал в Венгрии
Фото: ФК Гонвед
Известный украинский вратарь Александр Надь распрощался с карьерой футболиста.
38-летний украинец трудоустроился тренером в ужгородской ДЮСШ №1, где в свое время и начинал свой путь к вершинам спортивного мастерства.
"Знаете, всегда в жизни что-то бывает впервые и в последний раз. Надо просто не бояться себе сказать: "хватит", - приводит слова Александра Sport.ua.
Надь известен по выступлениям за "Говерлу", румынский "Бихор", венгерские "Гонвед", "Дьирмот", "Дебрецен" и "Ньиредьхазу".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ua
Популярное сейчас
- Появилось новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе
- Стало известно, сколько заработали Верес и Черноморец на платных трансляциях своих кубковых матчей
- Йожеф Сабо: Что Оболонь, что Динамо – обе команды одинаковы
- Цыганык: Люди, которые зарабатывали при Коломойском миллионы в футболе, сейчас начинают что-то рассказывать
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн