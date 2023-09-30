Украинское дерби в полуфинале. Monte играют против NaVi
Команды разыгрывают путевку в гранд-финал
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
Прямо сейчас в полуфинале происходит украинское дерби - Monte и Natus Vincere разыгрывают путевку в гранд-финал.
Следить за ходом поединка можно с помощью трансляции украинской киберспортивной организации
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