Украинское дерби в полуфинале. Monte играют против NaVi

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Прямо сейчас в полуфинале происходит украинское дерби - Monte и Natus Vincere разыгрывают путевку в гранд-финал.