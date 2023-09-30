  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинское дерби в полуфинале. Monte играют против NaVi
В тренде

Украинское дерби в полуфинале. Monte играют против NaVi

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Команды разыгрывают путевку в гранд-финал

Украинское дерби в полуфинале. Monte играют против NaVi

Новина українською

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Прямо сейчас в полуфинале происходит украинское дерби - Monte и Natus Vincere разыгрывают путевку в гранд-финал.

Следить за ходом поединка можно с помощью трансляции украинской киберспортивной организации Maincast на платформе Twich.

По теме
yellow-arrow
Румыния заявила о возможном нарушении своего воздушного пространства
yellow-arrow
ВМС и ГУР освободили двух украинских десантников, которые скрывались на оккупированной территории с начала войны
yellow-arrow
Волейбол. Украина начинает борьбу за Олимпийские игры 2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: киберспорт Natus Vincere Monte
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде