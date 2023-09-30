NaVi выбили Monte и вышли в гранд-финал ESL Pro League Season 18
"Рожденные побеждать" не проиграли ни одной карты на турнире
telegram @natus_vincere_official
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
Сегодня прошел первый полуфинал турнира. Путевку в гранд-финал разыгрывали две украинские команды Monte и Natus Vincere.
Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать" (16:12 на Anubis и 16:10 на Mirage).
Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева прошел в гранд-финал, где сыграет против победителя пары ENCE - MOUZ. В свою очередь команда Виктора "sdy" Оруджева заняла 3-4 место и заработала в качестве призовых 50 тысяч долларов.
Примечательно, что Natus Vincere на этом турнире не проиграли ни одной карты и закончили все поединки со счетом 2:0.
Запись поединка между NaVi и Monte
Map 1 - Anubis
Map 2 - Mirage (запись будет в ближайшее время)
Популярное сейчас
- Шахтер - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- ВМС и ГУР освободили двух украинских десантников, которые скрывались на оккупированной территории с начала войны
- Волейбол. Украина начинает борьбу за Олимпийские игры 2024
- Федецкий: То, что Цыганык выступил за Коломойского мне не удивительно. Человек показал, кто есть кто
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО