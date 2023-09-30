NaVi выбили Monte и вышли в гранд-финал ESL Pro League Season 18

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Сегодня прошел первый полуфинал турнира. Путевку в гранд-финал разыгрывали две украинские команды Monte и Natus Vincere.

Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать" (16:12 на Anubis и 16:10 на Mirage).

Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева прошел в гранд-финал, где сыграет против победителя пары ENCE - MOUZ. В свою очередь команда Виктора "sdy" Оруджева заняла 3-4 место и заработала в качестве призовых 50 тысяч долларов.

Примечательно, что Natus Vincere на этом турнире не проиграли ни одной карты и закончили все поединки со счетом 2:0.

Запись поединка между NaVi и Monte

Map 1 - Anubis

Map 2 - Mirage (запись будет в ближайшее время)