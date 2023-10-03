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Украинская команда NaVi выиграла наибольшее количество трофеев в истории CS:GO

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Абсолютный рекорд на века

Украинская команда NaVi выиграла наибольшее количество трофеев в истории CS:GO

PGL Major Antwerp 2022

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1-го октября завершился последний крупный турнир в истории CS:GO - ESL Pro League Season 18. После этого американская компания-разработчик Valve полноценно оформила переход на новый Counter-Strike - CS2.

Таким образом, следует подводить итоги эпохи. Украинская команда Natus Vincere приняла участие в наибольшем количестве профессиональных турниров в стории CS:GO - 133. Также "рожденные побеждать" выиграли наибольшее количество трофеев в рамках CS:GO - 27 титулов.

Более того, NaVi провели больше всего времени в ТОП-10 мирового рейтинга ESL. А именно - 2475 дней.

Напомним, в гранд-финале ESL Pro League Season 18 коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) проиграл MOUZ со счетом 0:3 и стал серебряным призером турнира.

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В статье: киберспорт Natus Vincere
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Источник:
ESL

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