Мужская сборная Украины по волейболу уступила Бразилии в решающем сете

В четвертом матче олимпийского отборочного турнира по волейболу среди мужчин в группе А, сборная Украины встречалась с Бразилией. Игра состоялась в Рио-де-Жанейро.

Уже на старте матча Бразилия быстро повела, однако украинцы сумели догнать соперников 18:18. После того как на табло появились цифры 24:24, на площадке начались качели и в итоге эту сумасшедшую партию выиграла Украина 38:36.

Второй сет наша команда начала лучше, но выиграть ее не смогла и 25:20.

В третьей партии наша команда смогла реабилитироваться. Сначала подопечные Угиса Крастиниша вышли вперед и лишь однажды позволили соперникам сравнять счет.

Четвертая партия полностью была за бразильцами, которую они и выиграли. Решающий сет был напряженным, и бразильцы пытались не подпускать сборную Украины близко к себе. Нашей команде удалось в конце сократить отставание, но в итоге Бразилия сумела довести дело до победы – 15:11.

Группа А. 4 тур.

Бразилия – Украина 3:2 (36:38, 25:20, 21:25, 25:18, 15:11)Свой следующий матч украинцы проведут 6 октября со сборной Катара.