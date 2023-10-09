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Ракицкий помог раненому ультрас Шахтера более чем на 1 млн гривен

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Никита Стецюра получил тяжелое ранение под Бахмутом

Ракицкий помог раненому ультрас Шахтера более чем на 1 млн гривен

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

В конце апреля 2023 года представитель ультрас "Шахтера" и боец 3 ОШБр Никита Стецюра получил тяжелое ранение, защищая свой родной город Бахмут. Он был доставлен транзитом через Днепр в госпиталь в Винницу, где врачи смогли стабилизировать его состояние.

Узнав про ранения болельщика, футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий приехал к нему в госпиталь, подарил свою игровую футболку, а также финансово поддержал семью Никиты.

Сейчас Никита проходит реабилитацию в Киеве и постепенно восстанавливается после ранения. Реабилитация обходится примерно в 300 тыс. грн ежемесячно. Ракицкий взял на себя расходы по реабилитации бойца и уже помог на сумму 1,1 млн гривен.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
Terrikon

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
09.10.2023 в 19:16
Ракицький молодець, що допоміг, тут питань нема. Але, держава що, зовсім не лікує поранених бійців? Що значить: реабілітація коштує 300000 грн щомісяця? Для кого коштує?? А якщо в пораненого немає такої суми, то хай помирає, чи що??
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Football fan (Odessa)
09.10.2023 в 19:06
РАк молодец
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