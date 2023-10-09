Ракицкий помог раненому ультрас Шахтера более чем на 1 млн гривен
Никита Стецюра получил тяжелое ранение под Бахмутом
Фото: ФК Шахтар
В конце апреля 2023 года представитель ультрас "
Узнав про ранения болельщика, футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий приехал к нему в госпиталь, подарил свою игровую футболку, а также финансово поддержал семью Никиты.
Сейчас Никита проходит реабилитацию в Киеве и постепенно восстанавливается после ранения. Реабилитация обходится примерно в 300 тыс. грн ежемесячно. Ракицкий взял на себя расходы по реабилитации бойца и уже помог на сумму 1,1 млн гривен.
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