Ракицкий помог раненому ультрас Шахтера более чем на 1 млн гривен

В конце апреля 2023 года представитель ультрас " Шахтера " и боец 3 ОШБр Никита Стецюра получил тяжелое ранение, защищая свой родной город Бахмут. Он был доставлен транзитом через Днепр в госпиталь в Винницу, где врачи смогли стабилизировать его состояние.

Узнав про ранения болельщика, футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий приехал к нему в госпиталь, подарил свою игровую футболку, а также финансово поддержал семью Никиты.

Сейчас Никита проходит реабилитацию в Киеве и постепенно восстанавливается после ранения. Реабилитация обходится примерно в 300 тыс. грн ежемесячно. Ракицкий взял на себя расходы по реабилитации бойца и уже помог на сумму 1,1 млн гривен.