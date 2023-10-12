  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Исполнительный совет МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России
В тренде

Исполнительный совет МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Страна-агрессор включила в свой состав украинские территории

Исполнительный совет МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил на неопределенный срок участие Олимпийского комитета России за включение в свой состав оккупированных территорий Украины.

О присоединении "олимпийских советов" от четырех оккупированных регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — объявили 5 октября.

Решение нарушает территориальную целостность олимпийского комитета Украины, пишет МОК.

В результате этого решения Олимпийский комитет России больше не может действовать как "национальный олимпийский комитет" и получать средства от МОК.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Решение об участии российских спортсменов с нейтральным статусом в Олимпийских играх в Париже-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине будет приниматься отдельно.

"МОК оставляет за собой право принять решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх в Париже-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026 в должное время. Исполком МОК также оставляет за собой право принятия любого дальнейшего решения в зависимости от развития этой ситуации", – сказал спикер МОК Марк Адамс.

По теме
yellow-arrow
Минэнерго: Блэкауты из-за обстрелов возможны, но не продолжительные
yellow-arrow
На территории Румынии снова упал российский дрон, МИД призвало РФ прекратить атаковать Украину
yellow-arrow
Российский корабль Павел Державин был поврежден возле Севастополя - ВМС Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МОК
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
МОК

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде