Исполнительный совет МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России
Страна-агрессор включила в свой состав украинские территории
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил на неопределенный срок участие Олимпийского комитета России за включение в свой состав оккупированных территорий Украины.
О присоединении "олимпийских советов" от четырех оккупированных регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — объявили 5 октября.
Решение нарушает территориальную целостность олимпийского комитета Украины, пишет МОК.
В результате этого решения Олимпийский комитет России больше не может действовать как "национальный олимпийский комитет" и получать средства от МОК.
Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Решение об участии российских спортсменов с нейтральным статусом в Олимпийских играх в Париже-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине будет приниматься отдельно.
"МОК оставляет за собой право принять решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх в Париже-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026 в должное время. Исполком МОК также оставляет за собой право принятия любого дальнейшего решения в зависимости от развития этой ситуации", – сказал спикер МОК Марк Адамс.
Популярное сейчас
- ФСК Мариуполь - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Польша рискует не выйти на Евро-2024. Что не так с Кадрой
- Латвия - Армения. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 16:19 Весь спорт МОК отказал Пакьяо в возможности выступить на ОИ-2024 в Париже
- 18:16 Украинские Россия приняла в национальный Олимпийский комитет временно оккупированные территории Украины
- 10:18 Украинские Украина не будет принимать участие в Кубке Европы по боксу из-за присутствия там спортсменов из страны-агрессора