Исполнительный совет МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил на неопределенный срок участие Олимпийского комитета России за включение в свой состав оккупированных территорий Украины.

О присоединении "олимпийских советов" от четырех оккупированных регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — объявили 5 октября.

Решение нарушает территориальную целостность олимпийского комитета Украины, пишет МОК.

В результате этого решения Олимпийский комитет России больше не может действовать как "национальный олимпийский комитет" и получать средства от МОК.

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Решение об участии российских спортсменов с нейтральным статусом в Олимпийских играх в Париже-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине будет приниматься отдельно.

"МОК оставляет за собой право принять решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх в Париже-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026 в должное время. Исполком МОК также оставляет за собой право принятия любого дальнейшего решения в зависимости от развития этой ситуации", – сказал спикер МОК Марк Адамс.