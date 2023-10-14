Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России

Гуманитарный штаб “Рестовратор. Картопляне військо” организовал благотворительный матч в Праге с участием чешских и украинских ветеранов.

Эта акция получила символическое название "54". Именно столько лет прошло от вторжения СССР в Чехословакию в 1968 году до начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

Среди целей мероприятия была, в том числе, и помощь украинским защитникам.

"Наша цель – собрать средства на турникеты для штурмовиков на Токмакском направлении. Для этого мы организовали матч ветеранов Чехия – Украина прямо на поле отеля NH, в котором в Праге живет наша сборная. Ребров смог встретиться с одноклубником по “Вест Хэму” Томашем Ржебкой, Александр Хацкевич со своим оппонентом по УПЛ Томашем Хюбшманом, Андрей Воронин со знакомым еще по Бундеслиге Яном Колером", - сказал Николай Васильков, один из организаторов поединка.

Также в матче сыграли Карел Поборжски, Рустам Худжамов, Антонин Паненка, Александр Заваров, Хорст Сигль и другие. Встреча завершилась результативной ничьей 5:5.

Кроме этого "Картофельные войска" планируют провести на трибунах стадиона "Дженерали Арена" флешмоб. На 54 минуте болельщики поднимут над головами цифры "54", проявив солидарность чешского и украинского народов в это непростое историческое время.