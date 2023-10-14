  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России
В тренде

Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Худжамов, Паненка, Заваров, Хюбшман и другие

Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России

Микола Васильков

Новина українською

Гуманитарный штаб “Рестовратор. Картопляне військо” организовал благотворительный матч в Праге с участием чешских и украинских ветеранов.

Эта акция получила символическое название "54". Именно столько лет прошло от вторжения СССР в Чехословакию в 1968 году до начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

Среди целей мероприятия была, в том числе, и помощь украинским защитникам.

"Наша цель – собрать средства на турникеты для штурмовиков на Токмакском направлении. Для этого мы организовали матч ветеранов Чехия – Украина прямо на поле отеля NH, в котором в Праге живет наша сборная. Ребров смог встретиться с одноклубником по “Вест Хэму” Томашем Ржебкой, Александр Хацкевич со своим оппонентом по УПЛ Томашем Хюбшманом, Андрей Воронин со знакомым еще по Бундеслиге Яном Колером", - сказал Николай Васильков, один из организаторов поединка.

Также в матче сыграли Карел Поборжски, Рустам Худжамов, Антонин Паненка, Александр Заваров, Хорст Сигль и другие. Встреча завершилась результативной ничьей 5:5.

Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России - изображение 1

Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России - изображение 2

Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России - изображение 3

Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России - изображение 4

Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России - изображение 5

Кроме этого "Картофельные войска" планируют провести на трибунах стадиона "Дженерали Арена" флешмоб. На 54 минуте болельщики поднимут над головами цифры "54", проявив солидарность чешского и украинского народов в это непростое историческое время.

По теме
yellow-arrow
Россияне хотят оккупировать Донецкую область до конца года – глава ГВА
yellow-arrow
"Величайший румынский тренер". Луческу посетил свою бывшую команду
yellow-arrow
Шевченко: К сожалению, война в Украине продолжается, момент критический
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томаш Хюбшман Сергей Ребров Александр Заваров Рустам Худжамов Николай Васильков Антонин Паненка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде