У главы Комитета арбитров УАФ заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность
Какие изменения ждут УАФ
Фото: uaf.ua/ Автор - Павел Кубанов
У Главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность в УАФ, сообщает Профутбол Digital.
В то же время, украинские футбольные клубы обсуждают создание новой разветвленной структуры, которая позволит создать несколько единиц и подразделений, такая структура поможет украинским клубам функционировать и развиваться на разных уровнях и направлениях. Тем не менее, УАФ не исключает оставления той же структуры, но с новым главой, предпочтительно - украинцем. Сообщается, что у клубов есть не менее пяти кандидатов на эту должность, но их имена не раскрыты.
Напомним, что бывший итальянский рефери Лучано Лучи занимает должность Куратора арбитров УАФ с 2015-го года.
Популярное сейчас
- Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧЕ-2025
- Шахтер связался с Роспутьком после его бегства и побеседовал с футболистом
- Урожайный день на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО
Новости по теме
- 22:26 Украинские Денисов: Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, потому что рано или поздно некому будет работать
- 18:17 Украинские Кривбасс внес 7 предложений по улучшению судейства в УПЛ. В том числе и использование полиграфа
- 16:13 Украинские Один из клубов УПЛ выступил с предложением повышения зарплаты судьям. Комитет арбитров отказал