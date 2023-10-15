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У главы Комитета арбитров УАФ заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность

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Какие изменения ждут УАФ

У главы Комитета арбитров УАФ заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность

Фото: uaf.ua/ Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

У Главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность в УАФ, сообщает Профутбол Digital.

В то же время, украинские футбольные клубы обсуждают создание новой разветвленной структуры, которая позволит создать несколько единиц и подразделений, такая структура поможет украинским клубам функционировать и развиваться на разных уровнях и направлениях. Тем не менее, УАФ не исключает оставления той же структуры, но с новым главой, предпочтительно - украинцем. Сообщается, что у клубов есть не менее пяти кандидатов на эту должность, но их имена не раскрыты.

Напомним, что бывший итальянский рефери Лучано Лучи занимает должность Куратора арбитров УАФ с 2015-го года.

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В статье: УАФ Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (4)
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Siren05 (Мариуполь)
15.10.2023 в 19:02
Все руководство назначенное Павелко - подлежить увольнению. Впрочем, как и он сам!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2023 в 18:54
гнать бабушку!
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+1
0
Gogagoga (Львів)
15.10.2023 в 17:58
Не хочется покидать теплое местечко.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
15.10.2023 в 19:10
Такі зелені, керуючі з квартири в Італії......
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0
0

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