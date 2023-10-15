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Шахтер связался с Роспутьком после его бегства и побеседовал с футболистом

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Однако дальше разговора пока дело не пошло

Шахтер связался с Роспутьком после его бегства и побеседовал с футболистом

Фото: ФК Шахтар/ Роспутько - третій справа

Новина українською

Журналист Владимир Зверов рассказал детали побега защитника юношеской команды "Шахтера" Александра Роспутька. В частности, он добавил, что клубу удалось связаться с футболистом.

“Был чартерный рейс из Брюсселя в Польшу, на который садилась и основная команда, и молодежка. Александр Роспутько вместе со всеми сдал чемодан в багаж, получил посадочный талон, но не явился на посадку.

Первое мнение: как такое вообще возможно? Насколько я знаю, уже в автобусе, который едет по аэродрому, представители клуба начали задавать друг другу вопросы: "Где Роспутько?" Первый автобус подъехал к самолету, второй… Его нет. Аэропорт в Брюсселе большой, мог потеряться. Но когда он выключил телефон, уже начали что-то подозревать.

Роспутько ушел в туалет, снял с себя костюм “Шахтера”, оделся в гражданское, и поудалял себя со всех соцсетей. В самолете поняли, что он скрылся, но связи с ним не было, так что полетели без него.

После того как “Шахтер” прибыл в Украину, Роспутько вышел на контакт с представителями “горняков” и поговорил с ними. Они ему четко дали понять, мол, "Что ты делаешь?" Он транзитом через Стамбул, насколько я понимаю, полетел в Россию и только после разговора с "Шахтером" до него начало доходить, что он натворил. Ведь “Шахтер” в случае его невозвращения потребует немалую компенсацию – у Александра действующий контракт с дончанами до июня 2024 года”, - сказал Зверов.

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Отметим, что Роспутько – воспитанник академии "Шахтера". В текущем сезоне юношеской Лиги чемпионов он провел один матч в составе "горняков". Против Антверпена он сыграл все 90 минут.

В рамках юношеского первенства 23/24 центрбэк принял участие в восьми поединках.

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В статье: Владимир Зверов Шахтер (Донецк) Шахтер U19 (Донецк) Александр Роспутько
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Источник:
footballhub.ua

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