Шахтер связался с Роспутьком после его бегства и побеседовал с футболистом

Журналист Владимир Зверов рассказал детали побега защитника юношеской команды "Шахтера" Александра Роспутька. В частности, он добавил, что клубу удалось связаться с футболистом.

“Был чартерный рейс из Брюсселя в Польшу, на который садилась и основная команда, и молодежка. Александр Роспутько вместе со всеми сдал чемодан в багаж, получил посадочный талон, но не явился на посадку.

Первое мнение: как такое вообще возможно? Насколько я знаю, уже в автобусе, который едет по аэродрому, представители клуба начали задавать друг другу вопросы: "Где Роспутько?" Первый автобус подъехал к самолету, второй… Его нет. Аэропорт в Брюсселе большой, мог потеряться. Но когда он выключил телефон, уже начали что-то подозревать.

Роспутько ушел в туалет, снял с себя костюм “Шахтера”, оделся в гражданское, и поудалял себя со всех соцсетей. В самолете поняли, что он скрылся, но связи с ним не было, так что полетели без него.

После того как “Шахтер” прибыл в Украину, Роспутько вышел на контакт с представителями “горняков” и поговорил с ними. Они ему четко дали понять, мол, "Что ты делаешь?" Он транзитом через Стамбул, насколько я понимаю, полетел в Россию и только после разговора с "Шахтером" до него начало доходить, что он натворил. Ведь “Шахтер” в случае его невозвращения потребует немалую компенсацию – у Александра действующий контракт с дончанами до июня 2024 года”, - сказал Зверов.