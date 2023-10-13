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"Попросил политическое убежище в России, но к клубу не имеет отношения", - питерская Звезда открестилась от сбежавшего игрока Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

19-летний игрок Шахтера Александр Роспутько сбежал в Россию

"Попросил политическое убежище в России, но к клубу не имеет отношения", - питерская Звезда открестилась от сбежавшего игрока Шахтера

Фото: facebook com theukrfootball

Новина українською

Российский клуб Второй лиги "Звезда" (Санкт-Петербург) открестился от украинского игрока "Шахтера" Александра Роспутько.

В российском клубе опровергают информацию о том, что 19-летний игрок продолжит карьеру у них.

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"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке "Шахтера" Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России.

Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в "Звезде" ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию", - говорится в заявлении "Звезды".

Напомним, что Александр Роспутько не вернулся в расположение "Шахтера" U19 после выездного матча юношеской Лиги УЕФА с "Антверпеном". Игрок не полетел домой с командой, и по версии СМИ, самовольно отправился в Россию, а именно, в питерскую "Звезду".

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией Александр Роспутько
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Источник:
ФК Звезда

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Комментарии (3)
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Igorich (Львів)
13.10.2023 в 16:51
Нехай підує в рашку, як має тут ракети наводити
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aleks68
13.10.2023 в 16:21
что брать с этого долб....ба кроме анализов.и зубов -гнида.вернётся им тварям всё
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.10.2023 в 16:19
Ще одна консерва ..зубов..
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