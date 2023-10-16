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"Армия дронов" установила абсолютный недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике

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За неделю было поражено 428 единиц российской техники

"Армия дронов" установила абсолютный недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике

Фото: Afshin Ismaeli

Новина українською

За неделю Силы обороны с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.

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Об этом сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Абсолютный рекорд от Армии дронов - бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю.

Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Поэтому у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.

Спасибо нашим героям, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", - написал Федоров.

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В статье: Михаил Федоров война с россией
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