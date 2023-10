"Армия дронов" установила абсолютный недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике

За неделю Силы обороны с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.

Об этом сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

An absolute record from the Army of Drones. During last week, our heroes hit 428 pieces of Russian equipment: 101 cannons, 88 armored vehicles, 75 tanks etc. UAVs proved to be very efficient in the defense of Avdiivka. More drones are coming soon. pic.twitter.com/O1oIxTziGn