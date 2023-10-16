"Армия дронов" установила абсолютный недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике
За неделю было поражено 428 единиц российской техники
Фото: Afshin Ismaeli
За неделю Силы обороны с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.
Об этом сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Абсолютный рекорд от Армии дронов - бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю.
Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Поэтому у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.
Спасибо нашим героям, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", - написал Федоров.
An absolute record from the Army of Drones. During last week, our heroes hit 428 pieces of Russian equipment: 101 cannons, 88 armored vehicles, 75 tanks etc. UAVs proved to be very efficient in the defense of Avdiivka. More drones are coming soon. pic.twitter.com/O1oIxTziGn— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 16, 2023
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