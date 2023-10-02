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"Армия дронов" на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ

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У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок

"Армия дронов" на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ

Фото: Afshin Ismaeli

Новина українською

Украинская "Армия дронов" на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.

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Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Армия дронов поразила рекордное количество российской артиллерии - отчет за неделю.

У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах", - говорится в сообщении.

Также по его словам, в целом операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе 33 танка, 41 грузовик и "куча другого оборудования".

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В статье: Михаил Федоров война с россией
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