"Армия дронов" на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ

Украинская "Армия дронов" на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Армия дронов поразила рекордное количество российской артиллерии - отчет за неделю.

У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах", - говорится в сообщении.

Также по его словам, в целом операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе 33 танка, 41 грузовик и "куча другого оборудования".