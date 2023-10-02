"Армия дронов" на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ
У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок
Фото: Afshin Ismaeli
Украинская "Армия дронов" на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Армия дронов поразила рекордное количество российской артиллерии - отчет за неделю.
У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах", - говорится в сообщении.
Также по его словам, в целом операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе 33 танка, 41 грузовик и "куча другого оборудования".
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