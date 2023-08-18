Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire, - Федоров

Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire украинского производства.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от Армии дронов".

По его словам, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

"Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее. Слава Украине!" - резюмирует Федоров.