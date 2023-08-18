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Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire, - Федоров

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Это коптеры украинского производства

Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire, - Федоров

Zelenskiy Official

Новина українською

Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire украинского производства.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от Армии дронов".

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По его словам, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

"Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее. Слава Украине!" - резюмирует Федоров.

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В статье: Михаил Федоров война с россией
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