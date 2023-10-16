Промоутер Усика рассказал, почему Фьюри согласился на бой с Александром
Деньги решают все
Фото: kamp-sport.com
Промоутер Александра Усика (21-0, 14 KO) Александр Красюк рассказал proboxtv.com о бое Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) с украинцем:
"Вы должны читать между строк, когда люди говорят, что говорят ни о чем, это действительно означает, что они говорят о деньгах. Я так понимаю, что Фьюри был доволен своим контрактом на бой в Саудовской Аравии, поэтому он дал свое согласие .
Причина, почему наше сражение в Лондоне не произошло, это деньги. Я не знаю о его условиях, но если он подписывает, значит, он рад."
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Источник:Xsport.ua
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