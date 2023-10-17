Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира в Тунисе
На это ей потребовалось около 2 часов
Фото: twitter
Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла во второй круг соревнований на турнире в Тунисе. На старте соревнований она обыграла представительницу Испании Джесику Боусас Манейро.
Монастир, Тунис. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) - Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 6:4
Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время украинка сделала две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейкпоинтов.
Для Завацкой это второе выступление в этом сезоне в основной сетке турнира WTA.
В следующем круге соревнований Катарина сыграет с ещё одной представительницей Испании Нурией Паррисас Диас.
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