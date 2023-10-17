Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла во второй круг соревнований на турнире в Тунисе. На старте соревнований она обыграла представительницу Испании Джесику Боусас Манейро.

Монастир, Тунис. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 6:4

Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время украинка сделала две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейкпоинтов.

Для Завацкой это второе выступление в этом сезоне в основной сетке турнира WTA.

В следующем круге соревнований Катарина сыграет с ещё одной представительницей Испании Нурией Паррисас Диас.