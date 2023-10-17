Киев-Баскет - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото: ФБУ
Сегодня, 17 октября, в киевском ПС Венето продолжится сезон регулярного чемпионата Суперлиги.
В одном из матчей сыграют четвертая и вторая команды в прошлом сезоне — Киев-Баскет будет играть против Днепра. Начало встречи намечено на 18:00.
Киев, ПС Венето
Начало матча - 18:00
Киев-Баскет - Днепр
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