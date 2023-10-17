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Киев-Баскет - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

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Прямая трансляция матча Суперлиги

Киев-Баскет - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: ФБУ

Новина українською

Сегодня, 17 октября, в киевском ПС Венето продолжится сезон регулярного чемпионата Суперлиги.

В одном из матчей сыграют четвертая и вторая команды в прошлом сезоне — Киев-Баскет будет играть против Днепра. Начало встречи намечено на 18:00.

Киев, ПС Венето

Начало матча - 18:00

Киев-Баскет - Днепр

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В статье: БК Днепр БК Киев-Баскет
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