Журналист: Агенству Шаблия нужно отбеливать репутацию. Они планируют судиться со сбежавшим в РФ Роспутько

Агентство Prostar, руководителем которого является Вадим Шаблий, намерено судиться со свои бывшим клиентом, экс-игроком молодежной команды "Шахтера" Александр Роспутько, который сбежал в Россию. Об этом сообщил журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Причастен ли Шаблий к делу Распутько?

Агентство Prostar разделяет обязанности. Негоже "вождю" лично заниматься делами рядовых "индейцев".

Молодёжью в этой конторе занимаются Александр Карпов и Дмитрий Есин. С Роспутько работал именно Есин.

В Prostar сейчас нет вариантов. Агентство должно реальными делами доказывать, что не имеет ничего общего с чем-либо, что связано с РФ. Это нужно писать письма в Transfermarkt, например, чтобы они убрали из профайла всех игроков, связанных с Оркостаном. Нужно отбеливать репутацию.

Думаю, что Prostar не просто отвернется от Роспутько – они обязаны с ним судиться, вплоть до Лозанны, и насколько я знаю, они собираются это делать, - сказал Спиваковский.