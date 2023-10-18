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Журналист: Агенству Шаблия нужно отбеливать репутацию. Они планируют судиться со сбежавшим в РФ Роспутько

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История со сбежавшим в Россию игроком продолжает развиваться

Журналист: Агенству Шаблия нужно отбеливать репутацию. Они планируют судиться со сбежавшим в РФ Роспутько

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

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Агентство Prostar, руководителем которого является Вадим Шаблий, намерено судиться со свои бывшим клиентом, экс-игроком молодежной команды "Шахтера" Александр Роспутько, который сбежал в Россию. Об этом сообщил журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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"Причастен ли Шаблий к делу Распутько?

Агентство Prostar разделяет обязанности. Негоже "вождю" лично заниматься делами рядовых "индейцев".

Молодёжью в этой конторе занимаются Александр Карпов и Дмитрий Есин. С Роспутько работал именно Есин.

В Prostar сейчас нет вариантов. Агентство должно реальными делами доказывать, что не имеет ничего общего с чем-либо, что связано с РФ. Это нужно писать письма в Transfermarkt, например, чтобы они убрали из профайла всех игроков, связанных с Оркостаном. Нужно отбеливать репутацию.

Думаю, что Prostar не просто отвернется от Роспутько – они обязаны с ним судиться, вплоть до Лозанны, и насколько я знаю, они собираются это делать, - сказал Спиваковский.

Напомним, что после скандала с игроком Prostar прекратил сотрудничество с Роспутька.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вадим Шаблий Михаил Спиваковский Александр Роспутько
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
18.10.2023 в 18:00
Есин это тот с Таврии? В 90-х годах выступал
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