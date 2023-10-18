Журналист: Агенству Шаблия нужно отбеливать репутацию. Они планируют судиться со сбежавшим в РФ Роспутько
История со сбежавшим в Россию игроком продолжает развиваться
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Агентство Prostar, руководителем которого является Вадим Шаблий, намерено судиться со свои бывшим клиентом, экс-игроком молодежной команды "Шахтера" Александр Роспутько, который сбежал в Россию. Об этом сообщил журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"Причастен ли Шаблий к делу Распутько?
Агентство Prostar разделяет обязанности. Негоже "вождю" лично заниматься делами рядовых "индейцев".
Молодёжью в этой конторе занимаются Александр Карпов и Дмитрий Есин. С Роспутько работал именно Есин.
В Prostar сейчас нет вариантов. Агентство должно реальными делами доказывать, что не имеет ничего общего с чем-либо, что связано с РФ. Это нужно писать письма в Transfermarkt, например, чтобы они убрали из профайла всех игроков, связанных с Оркостаном. Нужно отбеливать репутацию.
Думаю, что Prostar не просто отвернется от Роспутько – они обязаны с ним судиться, вплоть до Лозанны, и насколько я знаю, они собираются это делать, - сказал Спиваковский.
Напомним, что после скандала с игроком Prostar прекратил сотрудничество с Роспутька.
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