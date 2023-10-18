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Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой августа

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Лучшей в сентябре стала Камила Конотоп

Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой августа

фото - Getty Images

Новина українською

18 октября, в Олимпийском доме в Киеве состоялось награждение Спортсменов месяца по итогам августа и сентября 2023 года.

Участие в мероприятии приняли руководство и представители НОК Украины.

Награды получили:

- Ярослава Магучих – лучшая спортсменка августа 2023 года

- Камила Конотоп – лучшая спортсменка сентября 2023 года

- Александр Желтяков – лучший юный спортсмен сентября 2023 года

- Валерий Никулин – лучший тренер сентября 2023 года

- Александр Кулик – лучший тренер юного спортсмена сентября 2023 года

Лучшим юным спортсменом сентября признали пловца Александра Желтякова. В сентябре он стал двукратным чемпионом мира среди юниоров на дистанциях 100 м и 200 м на спине, установил взрослый и юниорский рекорды Украины, получил олимпийскую лицензию и получил звание лучшего спортсмена турнира среди мужчин. Также Александр завоевал серебро на 50 м на спине, став первым украинцем, которому удалось выплыть на этой дистанции из 25 секунд.

Камила Конотоп получила награду за медальный хет-трик на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где стала вице-чемпионкой мира по сумме двоеборья в весовой категории до 59 кг, а также завоевала серебро в рывке и бронзу в толчке.

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В статье: Ярослава Магучих
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