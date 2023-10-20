Кулеба: Надеюсь, Орбан вымыл руки после рукопожатия с Путиным
Премьер Венгрии встречался с российским диктатором в Китае
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента страны-агрессора Владимира Путина в Китае, во время которой первый назвал захватническую войну России "военной операцией".
Об этом Кулеба рассказал в интервью France 24.
"Надеюсь, он (Орбан) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", - сказал Кулеба.
Напомним, что Путин и Орбан 17 октября встретились в Китае. Это было первой за более чем год встречей Путина с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны – члена НАТО.
Из-за переговоров Путина с Орбаном послы НАТО в Будапеште провели встречу на фоне обеспокоенности союзников НАТО сближением Венгрии с Россией.
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