Ярослава Магучих не стала лучшей легкоатлеткой Европы 2023 года

Украинская чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих проиграла голосование за звание лучшей легкоатлетки Европы 2023 года.

Наша спортсменка попала в ТОП 3 и боролась за победу, однако лучшей стала представительница Нидерландов Фемке Болл (бег на 400 метров).

Это второе подобное признание для Болл в ее карьере. В текущем сезоне на ее счету два золота чемпионата мира – в беге на 400 метров и в эстафете 4х400.

Напомним, что ранее Магучих снялась для обложки Vogue.

UNSTOPPA-BOL!



For the second year in a row, Femke Bol ???????? is the women’s European Athlete of the Year!



And Bol becomes the first athlete to win the award in back-to-back years since Dafne Schippers in 2014-15. #GoldenTracks pic.twitter.com/DsjBMtcbEK