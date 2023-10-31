  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Селезнев: Днепр - топовый клуб независимой Украины
В тренде

Селезнев: Днепр - топовый клуб независимой Украины

Общие новости
(1 голосов)

Бывший форвард ответил на десять футбольных вопросов

Селезнев: Днепр - топовый клуб независимой Украины

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд Евгений Селезнев дал краткие ответы на 10 вопросов видеопроекта криворожского "Кривбасса".

- Лучший игрок всех времен?

- Диего Марадона.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Галатасарай".

- Тренер номер один в мире?

- Пеп (Гвардиола).

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

"Камп Ноу".

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Лионель Месси.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Пауло Коэльо, "Алхимик".

- Лучшее восстановление после матча?

- Массаж, сауна.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Днепр".

- Самый памятный момент в футбольной карьере?

- Гол "Наполи" (ответный матч полуфинала Лиги Европы 2014/15 "Днепр" - "Наполи", 1:0, общий счет 2:1).

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Трудно сказать, не могу выделить кого-то.

По теме
yellow-arrow
В результате атаки на Крым повреждены ЗРК С-300 - росСМИ
yellow-arrow
Аналогов нет в мире: командующий ССО рассказал об украинских дронах, которые применяют даже в операциях под водой
yellow-arrow
С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде