Селезнев: Днепр - топовый клуб независимой Украины
Бывший форвард ответил на десять футбольных вопросов
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд Евгений Селезнев дал краткие ответы на 10 вопросов видеопроекта криворожского "Кривбасса".
- Лучший игрок всех времен?
- Диего Марадона.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Галатасарай".
- Тренер номер один в мире?
- Пеп (Гвардиола).
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
"Камп Ноу".
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Лионель Месси.
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Пауло Коэльо, "Алхимик".
- Лучшее восстановление после матча?
- Массаж, сауна.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Днепр".
- Самый памятный момент в футбольной карьере?
- Гол "Наполи" (ответный матч полуфинала Лиги Европы 2014/15 "Днепр" - "Наполи", 1:0, общий счет 2:1).
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Трудно сказать, не могу выделить кого-то.
Популярное сейчас
- С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Карпаты продлили контракт со своим капитаном
- Айтана Бонмати – обладательница Золотого мяча. Она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира
- Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Видео
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Новости по теме
- 17:05 Украинские Селезнев посетил матч с Динамо - пообщался с Ярмоленко и Луческу. ФОТО
- 10:45 Украинские "Я сам был не без греха". Реакция Селезнева на скандал с молодыми игроками Динамо
- 17:32 Украинские Ярмоленко - первый, Степаненко - восьмой. Рекордсмены сборной Украины по числу проведенных матчей