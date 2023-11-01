Шахтер назвал сумму, которую собрал благотворительный матч с Тоттенхэмом

Товарищеский матч "Тоттенхэм" – " Шахтер ", сыгранный 6 августа 2023 года в Лондоне, принес доход в 22 миллиона гривен (или 505 тысяч фунтов стерлингов). Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Эти деньги будут направлены фондом Shakhtar Social на реализацию проектов поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны с Россией.

Также клубы договорились реализовать общий проект стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.

"Шахтер" также поблагодарил лондонский клуб за организацию и проведение на высшем уровне благотворительного матча, а также руководству клуба и всем болельщикам, приобщившимся к сбору средств.