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Шахтер назвал сумму, которую собрал благотворительный матч с Тоттенхэмом

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Деньги будут направлены на проекты поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны с Россией

Шахтер назвал сумму, которую собрал благотворительный матч с Тоттенхэмом

shakhtar.com

Новина українською

Товарищеский матч "Тоттенхэм" – "Шахтер", сыгранный 6 августа 2023 года в Лондоне, принес доход в 22 миллиона гривен (или 505 тысяч фунтов стерлингов). Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Эти деньги будут направлены фондом Shakhtar Social на реализацию проектов поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны с Россией.

Также клубы договорились реализовать общий проект стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.

"Шахтер" также поблагодарил лондонский клуб за организацию и проведение на высшем уровне благотворительного матча, а также руководству клуба и всем болельщикам, приобщившимся к сбору средств.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
ФК Шахтар

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