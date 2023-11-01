Шахтер назвал сумму, которую собрал благотворительный матч с Тоттенхэмом
Деньги будут направлены на проекты поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны с Россией
shakhtar.com
Товарищеский матч "Тоттенхэм" – "
Эти деньги будут направлены фондом Shakhtar Social на реализацию проектов поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны с Россией.
Также клубы договорились реализовать общий проект стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.
"Шахтер" также поблагодарил лондонский клуб за организацию и проведение на высшем уровне благотворительного матча, а также руководству клуба и всем болельщикам, приобщившимся к сбору средств.
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