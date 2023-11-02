Месси - первый, Буну - пятый. Как голосовала Украина за Золотой мяч-2023
От Украины голосовал журналист Игорь Линник
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Стало известно, как голосовал в опросе на выбор пятерки лучших игроков в голосовании на "Золотой мяч"-2023 украинский журналист Игорь Линник, который с 2002-го сотрудничает с France Football и представляет Украину.
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Топ-5 номинантов "Золотого мяча"-2023 по версии Украины:
1. Лионель Месси ("ПСЖ"/"Интер" Майами) (1)
2. Родри ("Манчестер Сити") (5)
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3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") (2)
4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") (3)
5. Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль") (13)
* в скобках место в итоговом рейтинге
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