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Месси - первый, Буну - пятый. Как голосовала Украина за Золотой мяч-2023

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От Украины голосовал журналист Игорь Линник

Месси - первый, Буну - пятый. Как голосовала Украина за Золотой мяч-2023

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Стало известно, как голосовал в опросе на выбор пятерки лучших игроков в голосовании на "Золотой мяч"-2023 украинский журналист Игорь Линник, который с 2002-го сотрудничает с France Football и представляет Украину.

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Топ-5 номинантов "Золотого мяча"-2023 по версии Украины:

1. Лионель Месси ("ПСЖ"/"Интер" Майами) (1)

2. Родри ("Манчестер Сити") (5)

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3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") (2)

4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") (3)

5. Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль") (13)

* в скобках место в итоговом рейтинге

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Лионель Месси Золотой мяч Родри Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Яссин Буну
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