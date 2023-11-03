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ФК Днепр и другие. Суд арестовал акции Коломойского в 12 компаниях

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Бизнесмен сейчас находится в СИЗО

ФК Днепр и другие. Суд арестовал акции Коломойского в 12 компаниях

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Шевченковский районный суд Киева в начале сентября арестовал отдельные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает LIGA.Бізнес.

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В частности, под арест попали 9% акций ОАО ФК "Днепр", 100% акций Полтаваоблэнерго и 50% ООО "Кинотеатр Валентина".

Остальные арестованные активы:

  • 33,4% ООО "Альфа-Приват, ЛТД";
  • 30% ООО "Пас ЛТД";
  • 20% ООО "Коммерческое агентство "Вист ЛДТ";
  • 33,4% ООО "Бета-К, ЛТД";
  • 9% ООО "Протон-21";
  • 25% ООО "Старлайт";
  • 25% ООО "Фарлес";
  • 19,6% ООО "Солм ЛТД";
  • 19,6% ООО "Сентоза ЛТД".

Напомним, 2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение в мошенничестве и отмывании имущества. Его арестовали на два месяца с залогом в 509 млн грн. Он не стал вносить залог, а после того, как в СИЗО ему сообщили еще о двух подозрениях, суд увеличил размер залога до 3,8 млрд грн.

Срок действия меры пресечения - до 2 декабря включительно.

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Источник:
LIGA.Бізнес
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