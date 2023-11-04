Зеленский - о статье Залужного: Мы не имеем права опускать руки. Это не патовая ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist, что страна переходит в позиционную стадию и что это приведет к затягиванию войны, которое будет выгодно России. Он заявил, что это не патовая ситуация и государство было и в более сложных условиях:

"У нас есть сложности и разные мнения, но мы не имеем права опускать руки. Потому что какая альтернатива? Ничего не закончится, мы знаем, что такое замороженный конфликт. РФ имеет преимущество в воздухе. Нам пообещали F-16, но обучение отнимает время. Нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление. Вот о чем надо думать. В начале войны в нас никто не верил, но мы победили. Ситуация была сложнее", - сказал Зеленский.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время совместного брифинга с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.