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Зеленский - о статье Залужного: Мы не имеем права опускать руки. Это не патовая ситуация

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Президент подчеркнул, что государство было и в более сложных ситуациях

Зеленский - о статье Залужного: Мы не имеем права опускать руки. Это не патовая ситуация

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist, что страна переходит в позиционную стадию и что это приведет к затягиванию войны, которое будет выгодно России. Он заявил, что это не патовая ситуация и государство было и в более сложных условиях:

"У нас есть сложности и разные мнения, но мы не имеем права опускать руки. Потому что какая альтернатива? Ничего не закончится, мы знаем, что такое замороженный конфликт.

РФ имеет преимущество в воздухе. Нам пообещали F-16, но обучение отнимает время. Нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление. Вот о чем надо думать. В начале войны в нас никто не верил, но мы победили. Ситуация была сложнее", - сказал Зеленский.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время совместного брифинга с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Владимир Зеленский Валерий Залужный война с россией
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Источник:
suspilne.media
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