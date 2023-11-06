Под Киевом взорвался помощник Залужного. Главнокомандующий ВСУ уже отреагировал

Под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Геннадий Частяков, – сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники в МВД.

" В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали ", — Сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева прокомментировала для УП.

На инцидент отреагировал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный:

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично.

Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.

В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…

С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией.

Причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования.

Вечная память!", — написал Залужный.