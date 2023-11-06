Под Киевом взорвался помощник Залужного. Главнокомандующий ВСУ уже отреагировал
В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство
Getty Images / Global Images Ukraine
Под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Геннадий Частяков, – сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники в МВД.
"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", — Сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева прокомментировала для УП.
На инцидент отреагировал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный:
"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично.
Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.
В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…
С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией.
Причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования.
Вечная память!", — написал Залужный.
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