Официально. Вадим Гутцайт потерял должность Министра молодежи и спорта Украины
Верховная Рада проголосовала за его отставку
https://www.pravda.com.ua
В четверг, девятого ноября, Верховная Рада Украины официально проголосовала об отставке Вадима Гутцайта с должности Министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
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"За" по этому вопросу проголосовали 243 депутата.
Напомним, что ранее Вадим Гутцайт сам написал заявление об увольнении, мотивируя его желанием сконцентрироваться на работе главой Национального олимпийского комитета.
Кто станет новым министром молодежи и спорта Украины – пока неизвестно.
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Источник:Олексій Гончаренко
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