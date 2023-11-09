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Официально. Вадим Гутцайт потерял должность Министра молодежи и спорта Украины

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Верховная Рада проголосовала за его отставку

Официально. Вадим Гутцайт потерял должность Министра молодежи и спорта Украины

https://www.pravda.com.ua

UA-Футбол
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Новина українською

В четверг, девятого ноября, Верховная Рада Украины официально проголосовала об отставке Вадима Гутцайта с должности Министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

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"За" по этому вопросу проголосовали 243 депутата.

Напомним, что ранее Вадим Гутцайт сам написал заявление об увольнении, мотивируя его желанием сконцентрироваться на работе главой Национального олимпийского комитета.

Кто станет новым министром молодежи и спорта Украины – пока неизвестно.

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Вадим Гутцайт
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Источник:
Олексій Гончаренко
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