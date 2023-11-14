Прометей уверенно обыграл Хапоэль в Еврокубке

"Прометей" и израильский "Хапоэль Тель-Авив" поединком между собой открывали программу 7 тура Еврокубка в группе А.

В дебюте поединка команды организовали перестрелку с дальней дистанции, дважды попав в корзину соперника в первые две минуты. На протяжении всей стартовой четверти соперники охотно атаковали из-за периметра и при этом достаточно успешно.

Во второй четверти результативность команд упала. С одной стороны, соперники стали агрессивнее защищаться, а с другой - не реализовали кучу "верных" бросков. Однако "Прометей" продолжал держать на отличном уровне процент реализации трехочковых бросков.

Вторую половину наша команда провела безупречно с точки зрения контроля игры. У "титанов" не было вообще провальных отрезков. Наконец наша команда сыграла надежно в защите как в этой четверти, так и в матче в целом. Как результат - заслуженная победа со счетом 98:89.

22 ноября "Прометей" сыграет еще один ответственный домашний поединок с итальянской "Рейер Венецией".

14 ноября. 7 тур. Рига (Латвия)

БК "Прометей" - БК "Хапоэль Тель-Авив" (Израиль) - 98:89 (29:26, 19:23, 27:18, 23:22)