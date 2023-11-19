Сборная Украины по пауэрлифтингу выиграла чемпионат мира 2023
Абсолютный триумф
Сборная Украины по пауэрлифтингу выиграла командный зачет чемпионата мира 2023. Об этом сообщает сайт Национальной федерации пауэрлифтинга Украины.
5 золотых медалей, 5 серебряных и одну бронзовую завоевали украинские спортсмены. Соревнования прошли в литовском городе Друскининкай.
Золото в свой актив записали Татьяна Белая (до 47 кг), Анастасия Деревянко (до 52 кг), Николай Баранник (до 83 кг), Владимир Рысев (до 93 кг) и Алексей Бычков (до 120 кг).
Серебро завоевали Лариса Соловьева (до 63 кг), Виталий Коломиец (до 83 кг), Дарья Русаненко (до 84 кг), Константин Мусиенко (до 93 кг) и Сергей Белый (до 105 кг).
Бронза в свой актив занесла Валентина Загоруйко (более 84 кг).
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