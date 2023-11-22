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Дарья Белодед пропустит Grand Slam в Токио

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Он будет последним в этом сезоне

Дарья Белодед пропустит Grand Slam в Токио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не сможет выступить на последнем Grand Slam сезона из-за травмы.

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.

– Белодед пропускает соревнования в Японии из-за травмы?

– Да, еще окончательно не восстановилась после травмы, которую перед ЧЕ получила.

Также Ядова не будет, он во время ЧЕ травмировался, – сказал Дуброва.

Напомним, что соревнования состоятся в Токио со 2 по 3 декабря.

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Источник:
Tribuna
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