Дарья Белодед пропустит Grand Slam в Токио

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не сможет выступить на последнем Grand Slam сезона из-за травмы.

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.

– Белодед пропускает соревнования в Японии из-за травмы? – Да, еще окончательно не восстановилась после травмы, которую перед ЧЕ получила. Также Ядова не будет, он во время ЧЕ травмировался, – сказал Дуброва.

Напомним, что соревнования состоятся в Токио со 2 по 3 декабря.