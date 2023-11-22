Дарья Белодед пропустит Grand Slam в Токио
Он будет последним в этом сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не сможет выступить на последнем Grand Slam сезона из-за травмы.
Об этом рассказал главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.
– Белодед пропускает соревнования в Японии из-за травмы?
– Да, еще окончательно не восстановилась после травмы, которую перед ЧЕ получила.
Также Ядова не будет, он во время ЧЕ травмировался, – сказал Дуброва.
Напомним, что соревнования состоятся в Токио со 2 по 3 декабря.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Tribuna
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Карпаты готовы погасить все долги предыдущих владельцев - ТаТоТаке
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн