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Всеукраинское объединение тренеров выступает за проведение внеочередного конгресса УАФ

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Организация не может быть столько времени без руководителя

Всеукраинское объединение тренеров выступает за проведение внеочередного конгресса УАФ

Фото: із відкритих джерел

Новина українською
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Глава Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов сообщил, что организация подпишет письмо с требованием созыва внеочередного конгресса УАФ.

"Мы тоже подпишем это письмо таким же решением, которое приняло большинство членов УАФ. Конечно, мы тоже за проведение внеочередного конгресса.

Но в своей организации мы пока не проводили конгресс [чтобы совместно принять такое решение]. Хотя иного мнения в этой ситуации быть не может. Не может организация столько времени быть без руководителя", - сказал Павлов.

Также как сообщает Tribuna.com, уже есть как минимум 31 согласие коллективного члена УАФ, чтобы провести конгресс. Для его созыва требуется 30 голосов.

Андрей Павелко, в последнее время занимавший этот пост, сейчас находится в СИЗО.

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Источник:
Tribuna.com
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