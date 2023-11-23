Всеукраинское объединение тренеров выступает за проведение внеочередного конгресса УАФ
Организация не может быть столько времени без руководителя
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Глава Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов сообщил, что организация подпишет письмо с требованием созыва внеочередного конгресса УАФ.
"Мы тоже подпишем это письмо таким же решением, которое приняло большинство членов УАФ. Конечно, мы тоже за проведение внеочередного конгресса.
Но в своей организации мы пока не проводили конгресс [чтобы совместно принять такое решение]. Хотя иного мнения в этой ситуации быть не может. Не может организация столько времени быть без руководителя", - сказал Павлов.
Также как сообщает Tribuna.com, уже есть как минимум 31 согласие коллективного члена УАФ, чтобы провести конгресс. Для его созыва требуется 30 голосов.
Андрей Павелко, в последнее время занимавший этот пост, сейчас находится в СИЗО.
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