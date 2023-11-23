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Александр Абраменко выставил на благотворительный аукцион свои медали Олимпийских игр

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Все средства будут направлены для помощи Украине

Александр Абраменко выставил на благотворительный аукцион свои медали Олимпийских игр

Новина українською

Лыжный акробат Александр Абраменко выставил на благотворительный аукцион две медали, которые завоевал на Олимпийских играх 2018-го и 2022-го годов. Украинец собирает средства на помощь Украине.

Минимальная ставка на "золото" Абраменко - 10 тысяч долларов, на "серебро" - 5 тысяч. Ожидается, что итоговая стоимость золотой медали составляет более 50 тысяч долларов.

"Выставить эти медали на аукцион было непростым решением. Они действительно очень ценны для меня и спортивной истории Украины. Многие страны помогают нам в несправедливой войне России, и за это мы всем благодарны", — написал Александр.

"Как любой другой украинец, я помогаю армии с их потребностями через волонтеров. Многие люди также пострадали от войны, некоторые потеряли все и нуждаются в финансовой помощи. Поэтому я решил, что мои медали помогут и приблизят нашу победу".

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Александр Абраменко
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Источник:
Суспільне Спорт
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