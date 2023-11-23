Александр Абраменко выставил на благотворительный аукцион свои медали Олимпийских игр

Лыжный акробат Александр Абраменко выставил на благотворительный аукцион две медали, которые завоевал на Олимпийских играх 2018-го и 2022-го годов. Украинец собирает средства на помощь Украине.

Минимальная ставка на "золото" Абраменко - 10 тысяч долларов, на "серебро" - 5 тысяч. Ожидается, что итоговая стоимость золотой медали составляет более 50 тысяч долларов.

"Выставить эти медали на аукцион было непростым решением. Они действительно очень ценны для меня и спортивной истории Украины. Многие страны помогают нам в несправедливой войне России, и за это мы всем благодарны", — написал Александр.

"Как любой другой украинец, я помогаю армии с их потребностями через волонтеров. Многие люди также пострадали от войны, некоторые потеряли все и нуждаются в финансовой помощи. Поэтому я решил, что мои медали помогут и приблизят нашу победу".