Суспільне Спорт начнет свое полновесное вещание 29 ноября

В среду, 29 ноября, состоится официальный запуск полноценного вещания спортивного телеканала "Суспільне Спорт".

Отмечается, что канал в режиме 24/7 будет транслировать топовые спортивные события, выпуски спортивных новостей, студийные программы, а также документальные передачи.

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Среди крупнейших соревнований, которые будет освещать телеканал, - Олимпийские и Паралимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы по олимпийским видам спорта, национальные соревнования в Украине.

На данный момент "Суспільне Спорт" транслирует Чемпионат Украины по баскетболу, матчи молодежной сборной Украины U21 в отборе на Евро-2025, Чемпионат мира по футболу U17.

С 25 ноября Общественный Спорт будет транслировать новый биатлонный сезон 2023-2024 (Кубок мира, Кубок IBU, Чемпионат мира). Также в планах трансляции футзала (матчи ФК "ХИТ" в футзальной Лиге чемпионов), чемпионата Украины по хоккею, плавание (Чемпионат Европы на короткой воде).