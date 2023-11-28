Сборная Украины начинает выступление на ЧМ по гандболу. Все, что стоит знать о турнире

29 ноября женская сборная Украины стартует на Чемпионате мира-2023.

После 14-летнего ожидания Украина наконец вернется на мировую арену на чемпионате мира 2023 года. В начале 2000-х годов команда прекрасно играла на всех крупных международных соревнованиях и сумела показать лучший результат за все время выступлений. Сначала сборная Украины заняла второе место на Евро-2000 в Румынии и четвертое место на чемпионате мира среди женщин 2003 года в Хорватии, а затем на Олимпийских играх 2004 года в Афинах украинки завоевали бронзовую медаль.

В дальнейшем наша команда продолжала участвовать на международном уровне, но с 2015 года она не квалифицировалась ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Нынешний чемпионат станет для них восьмым, на него сборная вышла через квалификацию.

В первом этапе Украина одержала уверенную победу по сумме двух матчей (66:24) над Люксембургом. Во втором этапе подопечные Виталия Андронова сыграли с Северной Македонией и преподнесли один из самых больших сюрпризов в этом соревновании. Они переиграли своих соперников во втором матче благодаря отличной игре в защите, выиграв с разницей в девять мячей, с общим счетом 55:44.

Главной проблемой для Украины будет отсутствие Ирины Глибко, которая имеет проблемы со здоровьем и не играла с конца предыдущего сезона.

В первом матче группы G наша команда будет играть с Бразилией. Матч состоится в Фредериксхавне (Дания) в 19:00.

Уже 1 декабря украинки встретятся с Испанией, а 3 декабря - с Казахстаном.

Бразильцы являются чемпионами мира 2013 года и имеют достаточно сильный состав, они участвовали в 14 последних розыгрышах турнира. На ЧМ-2021 Бразилия дошла до четвертьфинала и заняла в итоге 6 место, но как сказал главный тренер сборной Украины пугаться соперников не стоит.

Испания является фаворитом в группе, команда заняла второе место на чемпионате мира в Японии 2019 года и четвертое место на предыдущем чемпионате, проиграв Норвегии и Дании. Амброс Мартин будет мотивирован и будет стремиться занять как можно более высокое место, так как недавно был назначен на должность тренера. Он является одним из самых титулованных наставников в истории на клубном уровне и теперь попытается внести в Испанию новый стиль, ориентированный на оборону.

Еще одним участником группы является Казахстан, который будет рассчитывать на своих опытных ветеранок. Именно Казахстан может стать лучшим соперником для подопечных Виталия Андронова. Команда в третий раз подряд сыграет на чемпионате мира. Несмотря на неудачное выступление на ЧМ-2021 (24 место из 32 участников), в котором казахи выиграли лишь один матч и потерпела 5 поражений, недооценивать соперников все же не стоит.

После предварительного раунда соревнований, из которого выйдут по три сильнейшие команды восьми групп, состоится основной этап чемпионата мира, где сыграют 24 сборные. Они будут распределены на четыре группы, где будет по шесть сборных в каждой. В четвертьфинал будут выходить две сильнейшие команды.

Финальные раунды плей-офф будут разыгрываться в формате одного матча. Кроме финала и матча за третье место на этой стадии также предусмотрены матчи за пятое и седьмое места.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2023 | ГРУППА G

29.11 Бразилия — Украина (19.00)

01.12 Испания — Украина (21.30)

03.12 Украина — Казахстан (16.30)