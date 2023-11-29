Украинцы успешно начинают Чемпионат мира по текболу

Сегодня в Бангкоке стартовал Чемпионат мира по текболу, в котором принимают участие игроки сборной Украины. Нашу сборную на соревнованиях в Таиланде представляют Олег Усиченко, Дмитрий Шевчук, Анастасия Терех и Ирина Дубицкая. Медали будут разыгрывать в мужском и женском одиночном разряде, мужских и женских двойках, а также микстах.

В среду выступления на групповом турнире в одиночном разряде начал Олег Усиченко. Соперниками Олега стали представители Норвегии и Австрии. В своем первом матче Усиченко в трех сетах обыграл норвежца Лока - 2:1 (7:12, 12:7, 12:9). Во втором матче Олег также в трех сетах обыграл представителя Австрии Штейнхофера - 2:1 (12:6, 10:12, 12:5). Таким образом, в плей-офф украинец вышел с первого места в группе. В 1/16 финала украинец в двух сетах обыграл представителя Варгаса - 2:0 (12:10, 12:10). Таким образом, в пятницу Олег будет играть матч 1/8 финала.

В женском одиночном разряде Украину представляла Ирина Дубицкая. Соперницей Ирины в группе стала представительница Дании Кристенсен, а также игрок сборной Португалии Паренте. В матче против Паренте украинка победа в двух сетах – 2:0 (12:7, 12:9). Кристинсен считалась фавориткой группы и прогнозированно победила – 2:0 (12:7, 12:8). Таким образом, Ирина со второго места вышла в 1/16 финала, где встречалась с представительницей Австрии Соммер. В трех сетах украинка победила и вышла в 1/8 финала – 2:1 (12:11, 6:12, 12:7).

В женском парном разряде пара Дубицкая/Терех со второго места вышла в 1/16 финала - две победы и одно поражение.

Мужской одиночный разряд. Групповой турнир

Усиченко – Лока 2:1 (7:12, 12:7, 12:9)

Усиченко – Штейнхофер 2:1 (12:6, 10:12, 12:5)

1/16 финала

Усиченко – Варгас – 2:0 (12:10, 12:10)

Женский одиночный разряд. Групповой турнир

Дубицкая – Паренте 2:0 (12:7, 12:9)

Дубицкая – Кристенсен 0:2 (7:12, 8:12)

1/16 финала

Дубицкая – Соммер (12:11, 6:12, 12:7)

Женский парный разряд

Дубицкая/Терех – Летиция/Ванесса (12:2, 12:4)

Дубицкая/Терех – Том/Кремерс (12:4, 8:12, 12:6)

Дубицкая/Терех – Гарсия/Вила (6:12, 12:11, 11:13)

Завтра будут сыграны матчи в мужском парном разряде, а также в микстах.