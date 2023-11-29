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Эстерсунд. Норвегия одержала победу в первом этапе женской эстафеты Кубка мира по биатлону

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Невероятный результат

Эстерсунд. Норвегия одержала победу в первом этапе женской эстафеты Кубка мира по биатлону

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В среду, 29 ноября состоялась эстафета первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Украину представляли Кристина Дмитренко, Дарья Блашко, Анна Кривонос, Ирина Петренко.

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Комментарии
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vgolovan (полтава)
29.11.2023 в 17:48
а вона що сама бігла всі 4 етапи
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Комментарии 1
vgolovan (полтава)
29.11.2023 в 17:48
а вона що сама бігла всі 4 етапи
Ответить
0
0

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