Эстерсунд. Норвегия одержала победу в первом этапе женской эстафеты Кубка мира по биатлону
Невероятный результат
В среду, 29 ноября состоялась эстафета первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.
Украину представляли Кристина Дмитренко, Дарья Блашко, Анна Кривонос, Ирина Петренко.
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vgolovan (полтава)
29.11.2023 в 17:48
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